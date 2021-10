Cina, Shanxi: forti piogge causano inondazioni e frane, chiuse miniere e fabbriche

09:31 – La provincia settentrionale dello Shanxi in Cina è stata colpita da una forte pioggia torrenziale la settimana scorsa, che ha provocato gravi inondazioni in più di 70 distretti. Le piogge incessanti hanno provocato delle precipitazioni medie di circa 185,6 mm, le quali hanno ostacolato e rallentato le operazioni di salvataggio. Le autorità hanno evacuato più di 120.000 persone, sono crollate 17.000 case, infine 4 agenti della polizia sono rimasti vittime di una frana. Il Governo Cinese, in piena crisi energetica, è stato costretto a chiudere le operazioni nelle miniere e nelle fabbriche chimiche nello Shanxi, importante produttore di carbone, per i rischi legati alle piogge. Le autorità locali sono anche preoccupate per i rischi che corrono i preziosi monumenti antichi siti nello Shanxi. (cit. BBC)

SM