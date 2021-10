Forlì Cesena, autoarticolato si ribalta sulla A14

Nella notte del 10 Ottobre, due squadre della sede centrale sono intervenute sulla A14, al km 76 direzione Bologna, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. L’autoarticolato si è ribaltato su di un fianco occupando anche parte della carreggiata sud. Per le operazioni di soccorso è stato necessario impiegare anche l’autogru. Soccorso il conducente che è stato affidato al personale di Romagna Soccorso.

Poco dopo alle 00.37, le squadre sono nuovamente intervenute in autostrada al medesimo km per un incidente che ha visto coinvolta una spazzatrice che stava operando nel precedente incidente. Anche in questo caso è stato soccorso il conducente per affidarlo al personale di Romagna Soccorso. L’autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso in corsia nord.