(DIRE) Roma, 11 Ott. – “Scendiamo in piazza tutti insieme, un giorno dopo il voto e non un giorno prima, con il tricolore e senza altre bandiere (rosse), per condannare e isolare tutti i violenti, di ogni parte e colore. Il Pd accoglie questa proposta unitaria, o preferisce fare solo campagna elettorale?”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Anb/ Dire) 17:42 11-10-21