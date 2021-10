Libano, Zahrani: incendio divampa in serbatoio petrolifero, residenti evacuati e autostrada bloccata

08:43 – A Sud del Libano questa mattina, nell’impianto petrolifero di Zahrani, è infuriato un incendio all’interno di un serbatoio di carburante. Dalle immagini riportate su Twitter da AL-JADEED, si nota un grande serbatoio da quale fuoriesce una fitta nuvola di fumo e continue esplosioni. Secondo AL-JAZEERA, “un portavoce dell’esercito libanese ha detto che il serbatoio del carburante conteneva benzina“. Le autorità stanno sgomberando l’aerea e evacuando i residenti per i possibili pericoli legati all’evento, inoltre stanno cercando di spegnere il fuoco ed evitare che le fiamme divampino, in particolar modo nei serbatoi vicini. Le autorità hanno bloccato l’autostrada Al-Zahrani in entrambe le direzioni e deviato il traffico verso la strada marittima. L’incendio è avvenuto in uno dei vecchi serbatoi della raffineria, ma le cause non sono ancora note. (cit. AL-JAZEERA)

SM