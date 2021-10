Nuovo sbarco nella Locride, arrivati 80 migranti di varie nazionalità

Continuano incessanti gli sbarchi sulle coste calabresi e soprattutto sulla Locride nel porto di Roccella Ionica. Quello di oggi che ha visto arrivare 38 uomini adulti di varie nazionalità è il 38° solo in quel porto tenendo in considerazione gli ultimi 4 mesi. Una trend di sbarchi che non accenna a diminuire, almeno sino ad adesso, nemmeno con l’arrivo delle stagioni più fredde. I migranti, intercettati su una barca a vela alla deriva, sono stati inizialmente soccorsi soccorso da alcune motovedette della Guardia Costiera di Roccella Ionica e poi sono stati trasbordati sui mezzi della Guardia di Finanza sino all’arrivo in porto. Quindi sono stati sottoposti a tampone molecolare e successivamente trasferiti nel centro di primo soccorso gestito dalla Protezione Civile.

