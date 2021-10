Tunisia. Presidente annuncia la formazione del nuovo governo

(DIRE) Roma, 11 Ott. – La Tunisia ha un nuovo governo composto da 24 membri, un segretario e un primo ministro. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica Kais Saied, che lo scorso 25 luglio aveva destituito il primo ministro Hichem Mechichi, congelando il parlamento e prendendo in mano il potere. Per la prima volta nel Paese, ha evidenziato l’emittente ‘France 24’, la formazione del governo è stata affidata a una donna. La docente universitaria Najla Bouden aveva infatti ricevuto l’incarico da Saied il 29 settembre. L’avvocato Taoufik Charfeddine sarà ministro dell’Interno, incarico già ricoperto da settembre 2020 a gennaio 2021, quando la sua destituzione da parte del primo ministro Mechichi innescò la crisi con Saied. A capo del ministero dell’Economia è stato nominato l’ex direttore generale della banca tunisina Stb e amministratore delegato della compagnia tunisina ‘Telecom’, Samir Saied. Sihem Boughdiri, che per 28 anni ha collaborato con il ministero come specialista delle questioni fiscali, è stata nominata ministra delle Finanze, mentre il diplomatico Othman Jarandi continuerà a guidare il ministero degli Esteri. Il ministero della Giustizia è stato invece affidato alla magistrata Leila Jaffel, già ministra degli Affari territoriali nel governo precedente.

“La lotta contro la corruzione sarà l’obiettivo principale di questa formazione”, ha sottolineato Saied, che il 22 settembre ha rinnovato le misure di eccezione e la sospensione di diversi articoli della Costituzione del 2014. Nella giornata di ieri, però, una settimana dopo le manifestazioni di sostegno al presidente della Repubblica, circa 6.000 persone sono scese in piazza a Tunisi per protestare contro quello che definisco il “colpo di Stato” di Saied. (Maz/Dire) 17:28 11-10-21