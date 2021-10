Catania. Tratta e prostituzione di ragazze dalla Bulgaria, 8 arresti

La Squadra Mobile di Catania ha sgominato un’organizzazione dedita alla tratta di persone e riduzione in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, il tutto aggravato dal reato contestato di associazione a delinquere. Il gruppo era composto da 4 bulgari e 4 italiani, tutti ed 8 sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato. Reclutavano le giovani in Bulgaria “pagandole” circa 6000 euro ognuna, alle malcapitate venivano tolti i documenti e private della libertà personale quindi anche picchiate e costrette a prostituirsi per la strada. Le giovani, liberate a Catania, riuscivano a garantire introiti per 1400 euro settimanali, tra loro anche una con un grave handicap.

