Green pass. Bernini (FI): Bene no governo a rinvii e tamponi gratuiti

(DIRE) Roma, 12 Ott. – “Il governo ha fatto benissimo a non modificare la data dell’introduzione del Green Pass sui luoghi di lavoro. Sarebbe stato un cedimento nei confronti dei violenti è una mancanza di rispetto per la grande maggioranza dei lavoratori che ha scelto di vaccinarsi. L’obiettivo resta quello di convincere gli indecisi, e la richiesta di garantire i tamponi gratuiti a spese dello Stato va nella direzione opposta, oltre ad essere incompatibile dal punto di vista logistico è molto costosa finanziariamente”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Uct/ Dire) 19:00 12-10-21