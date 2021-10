Italia-Germania. Mattarella: Gemellaggi tra comuni consolidano amicizia

(DIRE) Roma, 12 Ott. – “I gemellaggi tra Comuni italiani e tedeschi rappresentano in questo contesto uno strumento imprescindibile per consolidare l’amicizia tra Germania e Italia, per approfondire la conoscenza reciproca e per affrontare insieme le sfide dell’oggi e quelle del futuro”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la conferenza stampa all’Ambasciata italiana a Berlino assieme al Presidente Federale tedesco Frank-Walter Steinmeier in occasione della premiazione dei vincitori del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania.

“I premi assegnati da una giuria mista, a Comuni piccoli e grandi, dell’Est e dell’Ovest della Germania, del Nord e del Sud dell’Italia – osserva Mattarella – costituiscono un riconoscimento dell’impegno ad affrontare, con grande creatività, molte di queste sfide”. Il capo dello Stato ricorda che l’iniziativa è stata lanciata in favore dei Comuni distintisi per il contributo alla collaborazione Itali-Tedesca. “Lo abbiamo fatto – sottolinea – in un momento particolarissimo, quando appariva ancora lungo e incerto il cammino che ci avrebbe condotto fuori dall’emergenza pandemica. In quel contesto toccammo con mano la concreta solidarietà tra i nostri due popoli, a ogni livello. Desidero in particolar modo ricordare, con viva riconoscenza, l’accoglienza offerta dagli ospedali tedeschi a pazienti italiani durante i momenti per noi piu’ duri del 2020. Quella che allora appariva come come una possibilità oggi è una realtà”.

Il presidente osserva che “la collaborazione tra Comuni tedeschi e italiani ha origini lontane: le nostre comunità hanno dialogato attraverso i secoli, da ben prima dell’istituzione dei primi gemellaggi. Grazie allo scambio fecondo tra università, accademie, conservatori, biblioteche, teatri, associazioni mercantili, scientifiche e religiose. Questo ricchissimo tessuto di contatti è impreziosito dalle molte attività congiunte sorte per iniziativa delle realtà territoriali”.

