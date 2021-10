La Federazione Nazionale Arti in Strada presenta la Prima Edizione del FNAS LAB

Fnas, fortemente attenta ai cambiamenti sociali della nostra epoca, ha studiato questo percorso formativo multidisciplinare e transettoriale che mette in comunicazione le performig arts con i processi della rigenerazione urbana. FNAS LAB è un percorso di formazione multidisciplinare, aperto ad artisti e performer che operano nello spazio pubblico e vogliono sviluppare un progetto artistico di rigenerazione urbana, partecipazione sociale e creatività sostenibile. Il corso si svilupperà in due moduli: “urban” e “multimedia”, fruibili in presenza e online.

I partecipanti al corso verranno affiancati da professionisti del settore per la realizzazione del loro progetto, con l’obbiettivo di acquisire gli strumenti necessari alla stesura di un progetto artistico che si innesti in un contesto urbano specifico, e nell’ acquisire competenze manageriali per lo sviluppo di una creatività sostenibile.