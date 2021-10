Roccella Ionica (RC), migranti: oggi ne sono sbarcati altri 78

Locride sotto assedio a causa dei continui sbarchi di migranti, appena ieri ne erano “arrivati” 80 a Roccella Ionica oggi invece 78 sempre nello stesso porto. Provenienti da da Iran, Iraq e Afghanistan, tra questi loro due donne di nazionalità irachena e cinque minori non accompagnati.

Come sempre sono stati avvistati da una motovedetta della Guardia di Finanza, in questo caso erano su una barca a vela a largo di “Capo Bruzzano”, nella zona di Bianco e sono stati scortati anche da un pattugliatore della Guardia Costiera sino in porto.

Dopo lo sbarco i migranti sono stati sottoposti al tampone molecolare e successivamente ospitati temporaneamente nel Centro di primo soccorso di Roccella Ionica. Gli uomini delle Fiamme Gialle fermato successivamente un iracheno sospettato di essere stato lo scafista del gruppo partito pare circa una settimana fa dalla Turchia. (foto di repertorio)

HTTH