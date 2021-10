Sylvie Lubamba al Salone Internazionale del Libro di Torino con “La mia libertà oltre lo sbaglio e le sbarre”

La showgirl, Renee Sylvie Lubamba, italiana di origini congolesi, sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino. Lubamba con l’intervento del noto giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza che ne ha curato la prefazione, Giovedì 14 Ottobre, presenterà: “La mia libertà oltre lo sbaglio e le sbarre“. L’incontro è previsto alle ore 12.00. L’autrice, nota per e partecipazioni a reality game, a famosi programmi tv (Guida al Campionato, Markette) e per essere stata anche Miss Toscana, racconta nel libro la sua vicenda personale: compresi gli errori, il periodo in carcere, l’incontro col Pontefice Francesco la possibilità di cambiare e ricominciare. Il Salone Internazionale del Libro di Torino rappresenta senza dubbio “una boccata d’ossigeno” per il settore dopo le chiusure a causa della pandemia covid.

