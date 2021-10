Vaccino. Parisi: Grazie a vaccinazioni ricominciamo a fare attività in sede

(DIRE) Roma, 12 Ott. – “Un convegno con una storia complicata. Doveva essere fatto a marzo 2020, un momento tragico anche per la strage nelle zone del bergamasco e ricordo che, uno dopo l’altro, ho dovuto annullare tutti gli eventi. Finalmente, grazie all’effetto fondamentale delle vaccinazioni, oggi la situazione è più soddisfacente e ricominciamo, mantenendo le protezioni per contenere l’epidemia da Covid-19, a fare attività in sede”. A dirlo il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, aprendo il convegno sugli ‘Aspetti medici e sociali dell’età pediatrica in Italia’, in corso a Roma e promosso dall’Accademia dei Lincei, Sapienza Università di Roma e la Società italiana di pediatria. (Rac/Dire) 10:36 12-10-21