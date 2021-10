Verona, incendio baracche vicino alla linea ferroviaria

Nella tarda serata dell’11 Ottobre, le squadre VVF sono intervenute, in via Fava, per l’ incendio di alcune baracche adiacenti alla linea ferroviaria del Brennero. I Vigili del Fuoco, sono giunti da Verona e Villafranca con 4 mezzi e 14 uomini, ed hanno lavorato per spegnere le fiamme ed evitare che le stesse intaccassero la linea ferroviaria. Durante le operazioni sono state rinvenute all’interno delle baracche alcune bombole di GPL subito raffreddate e messe in sicurezza dagli operatori VVF. Bloccato il traffico ferroviario su entrambi i binari durante le operazioni, solo alle 2.30, a termine del minuto spegnimento e messa in sicurezza del sito, si è potuto riaprire il traffico su un solo binario mentre personale ferroviario effettuava verifiche sulla linea maggiormente interessata dalle fiamme. Le operazioni si sono concluse alle 3.05 con il rientro in sede di tutto il personale intervenuto.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=75529