Diritti degli indigeni: copia di Giovane Donna di Amajac sostituirà statua di Colombo a Città del Messico

10:48 – L’anno scorso per i timori legati alle manifestazioni del movimento “Black Lives Matter” e agli attivisti per i diritti degli indigeni, le autorità di Città del Messico hanno portato via la statua di Cristoforo Colombo che si ergeva su una rotonda del Paseo della Reforma. La Governatrice di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha confermato che il monumento a Cristoforo Colombo sarà sostituito dalla replica di una statua precolombiana conosciuta come la Giovane Donna di Amajac. L’esploratore Colombo è stato visto, durante le manifestazioni, come simbolo di oppressione e colonialismo , in quanto il suo arrivo aprì le porte alla conquista spagnola. La conferma della Governatrice arriva il 12 Ottobre, giornata celebrata negli USA come il Columbus Day, mentre in Messico si festeggia il Día de la Raza (in spagnolo: giorno della corsa). La scelta di una statua femminile non è casuale, infatti simboleggia tutte le donne perseguitate e molto più oppresse durante il periodo coloniale. La Giovane Donna di Amajac originale venne scoperta a Veracruz a Gennaio, si pensa raffiguri un’importante donna del popolo Huastec ed è attualmente conservata al Museo di Antropologia di Città del Messico. La statua di Cristoforo Colombo, invece, verrà spostata in un’altra zona della città. (cit. BBC)

