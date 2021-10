Imprese: il viceministro allo sviluppo economico, Pichetto Fratin, incontra Confesercenti

La ripartenza è iniziata, ma alcuni comparti di attività economica sono tuttora in sofferenza e hanno bisogno di un prolungamento dei sostegni – dalla proroga degli ammortizzatori sociali, all’esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico – e di misure mirate alla ripartenza delle attività di prossimità, attori fondamentali nei progetti di rigenerazione urbana previsti dal PNRR.

È stato questo il tema centrale dell’incontro, avvenuto ieri a Roma, tra il Viceministro allo Sviluppo Economico, Senatore Gilberto Pichetto Fratin, la Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise ed il Segretario Generale dell’associazione Mauro Bussoni.

“L’attenzione verso le imprese di prossimità non deve terminare con la fine dell’emergenza, che speriamo sia ormai vicina”, ha spiegato la Presidente De Luise. “E’ ora anzi necessario puntare con maggior forza su queste attività, presidi sociali delle nostre città che portano nel DNA quelle doti di flessibilità, basso impatto ambientale e sostenibilità che sono fondamentali nella transizione ecologica. Più che nuove leggi sulla concorrenza – il terziario ed il turismo sono già i settori più liberalizzati d’Italia – servono interventi per favorire la ripresa”.

Tra le proposte avanzate da Confesercenti, misure per agevolare l’accesso ai finanziamenti, dal microcredito al rifinanziamento del sistema dei Confidi, e un approccio soft sul piano fiscale, introducendo rateizzazioni più lunghe e sostenibili. Allo stesso tempo, è necessario lavorare per riparare i danni inflitti dall’emergenza al tessuto imprenditoriale – la pandemia ha fatto crollare le nascite di nuove attività, cancellandone 75mila in 18 mesi – e occorre sostenere la formazione e il tutoraggio delle startup che si affacciano sul mercato.

“Nel viceministro Pichetto Fratin – conclude la Presidente De Luise – abbiamo trovato un interlocutore attento, che ha ascoltato con interesse ed apertura le istanze che gli abbiamo presentato, impegnandosi a riprendere il confronto sui temi sollevati e a portarli all’attenzione del Governo”.

Comunicato Stampa – Confesercenti