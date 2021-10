India, Bihar: distretti senza elettricità per più di 10 ore, carenza di carbone

11:22 – L’india sta lottando, tra le altre cose, con una grave carenza di carbone che ha colpito fortemente la produzione di energia elettrica, infatti per più di 10 ore molti distretti della regione di Bihar sono rimasti senza elettricità. Il Governo ha potuto acquistare solo 3.200 megawatt dal Governo Centrale e 1.500 megawatt dal mercato aperto. Per poter soddisfare la domanda, il Paese ha bisogno di 6.500 megawatt di elettricità, ma il Governo è riuscito ad acquistare solamente 4.700 megawatt, lasciando scoperti 1.800 megawatt di energia. Il Governo Federale ha ridotto la fornitura di energia elettrica di oltre il 20%, lasciando così molte regioni senza elettricità. Le regioni che hanno impianti più grandi stanno dando la propria elettricità in eccesso a rotazione alle altre regioni, per tentare di colmare la mancanza. Tutti i distretti dunque non riescono a compensare la domanda che supera l’offerta del 20%. La carenza energitica è dovuta anche all’arrivo della Durga Puja, anche nota come Durgotsava, festa annuale hindu dell’Asia del sud che celebra la dea Durgā, e quest’anno ha avuto inizio Lunedì 11 ottobre e finirà Venerdì 15 Ottobre. Per via della festività, la maggior parte delle fabbriche sono chiuse e la produzione elettrica è affidata alle poche rimaste aperte. La carenza di elettricità ha provocato un aumento dei prezzi della stessa, inoltre le aree rurali potranno subire interruzioni più lunghe per favorire l’elettricità nelle grandi città. (cit. GULF NEWS)

