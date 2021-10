UK, Londra: annullato spettacolo pirotecnico di capodanno per 2° anno consecutivo

10:27 – Per via dei timori legati al Covid, per il secondo anno consecutivo, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha deciso di annullare lo straordinario spettacolo pirotecnico di capodanno. Ogni anno Londra saluta il nuovo anno con un spettacolo pirotecnico sul fiume Tamigi, che attira oltre 100.000 persone nelle strade intorno a Victoria Embankment. L’anno scorso, le severe restrizioni dovute al diffondersi della Pandemia di Coronavirus, hanno costretto le autorità a mostrare uno spettacolo di luci in televisione, al posto dello spettacolo dal vivo. Quest’anno Trafalgar Square ospiterà una celebrazione, i cui dettagli verranno diramati in seguito. Le autorità locali stanno comunque organizzando qualcosa di straordinario e spettacolare, come tradizione a Londra. (cit. BBC)

SM