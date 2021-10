Vibo Valentia, Vigili del Fuoco soccorrono una turista norvegese

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, una turista norvegese si è infortunata a una gamba mentre si trovava nei pressi della spiaggia nota come “Paradiso dei sub” a Zambrone. La donna si è ferita alla gamba in zona impervia e per il soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Dopo averla stabilizzata e sistemata su una barella toboga, l’hanno trasportata per un sentiero irto e tortuoso fino alla strada, dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118.

