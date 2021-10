19 morti a causa di Kompasu, il tifone che si è abbattuto sulle Filippine

E’ ancora purtroppo provvisorio e probabilmente destinato ad aumentare il bilancio delle vittime causate dal tifone Kompasu nell’arcipelago delle Filippine. Al momento fonti locali comunicano 19 morti accertati e danni per più di 17 milioni di dollari. Pare che sempre a causa del maltempo degli ultimi 2 giorni, ci siano altre 14 vittime nella provincia di Benguet, circostanza che il governo di Manila deve ancora accertare. Il tifone Kompasu ha scaricato in alcuni giorni una quantità d’acqua che normalmente si riversa nel terreno filippino in un mese, questo ha causato allagamenti e frane su tutto il territorio, ad essere più colpite da Kompasu sono state e province dell’isola di Luzon.

HTTH