Alitalia: marchio ITA per 90 mln di €

Aggiudicato anche Alitalia.com

(DIRE) Roma, 14 Ott. – Il marchio Alitalia va a ITA per 90 milioni di euro. Lo comunica una nota di Alitalia. La gara era partita con un prezzo base di gara fissato a quota 290 milioni di euro. “Si è conclusa, in data odierna, la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com – spiega una nota – ad aggiudicarsi l’oggetto della procedura competitiva è stata la società ITA SPA ad un valore di 90 milioni di euro”. (Ran/Dire) 21:16 14-10-21