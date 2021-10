Beniada Jakic, modella e attrice italo albanese, grande protagonista del reality BBV in Albania

Beniada Jakic (Nishani), (icona di sensualità incontrastata e fascino balcanico), modella ed attrice, di origine italo-albanese è grande protagonista del reality BBV in Albania. Beniada seguitissima anche sui social network è una delle icone sexy più “gettonate” di questi ultimi anni. Una delle stars indiscusse all’interno del panorama “fashion system” italiano. Questa volta la bellissima modella sembra aver “rapito” l’attenzione dei tantissimi suoi fans con uno shooting a dir poco incredibile. Le foto scattate con il fotografo Jetmir Duraku, hanno scatenato il tam tam ed i post sul web dei suoi followers hanno letteralmente invaso le bacheche e profili. Classe ’91, nata a Durazzo, Beniada Jakic (Nishani) è laureata in Fashion Design e fin da quando era bambina sogna e vive il mondo della moda. Nel cassetto c’è il desiderio di continuare il percorso da attrice e creare anche un suo brand di intimo. Insomma una donna bella, talentuosa e particolarmente determinata… “che sa quello che vuole” … e che passo dopo passo si avvicina sempre di più ai suoi obiettivi. La sua partecipazione al reality BBV (Big Brother Vip) in Albania, le garantirà una totale esposizione mediatica che permetterà al grande pubblico di conoscerla in maniera più approfondita, anche negli aspetti più profondi della sua personalità. Beniada recentemente aveva sfilato sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia alla prima del film Halloween Kills di Jamie Lee Curtis. Per chi volesse seguirla nella sua “avventura” dentro la casa del BBV

ph – Jetmir Duraku