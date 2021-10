Cinque persone uccise nell’attacco di Kongsberg in Norvegia

E’ stato arrestato ieri notte, l’uomo di 37 anni di origini danesi, che ha attaccato premeditatamente con arco e frecce ignare persone in strada a Kongsberg in Norvegia. Gli inquirenti valutano tutte le ipotesi, esclusa quella secondo cui l’omicida avrebbe avuto dei complici, che in un primo momento aveva trovato anche un riscontro soprattutto sui social media. Si sta vagliando anche la pista dell’attacco terroristico. “Cosa” abbia armato la mano dell’uomo è ancora tutto da capire. I morti accertati sono cinque e due persone risultano ferite.

