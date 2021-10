Un 25enne di Crotone, intorno alle 17.00 di questo pomeriggio, ha tagliato con un coltello un pneumatico di un’ automobile di servizio dei Carabinieri, mentre i militari si erano allontanati e stavano svolgendo degli accertamenti in un esercizio commerciale. Ad essere danneggiata la gomma anteriore della punto in uso ai militari dell’Arma. Scoperto l’uomo ha tentato la fuga ma è stato fermato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

