Gennaro Cortese, sesta laurea alla soglia dei 71 anni

Rimarrà sempre traccia, nei registri delle Università, un uomo che ha conseguito la sesta laurea. Chiamiamola pure impresa colossale! Non foss’altro che per la determinazione dimostrata, alla soglia dei 71 anni, mentre tanti giovani abbandonano gli studi.

L’ultima “impresa” di Gennaro Cortese, riguarda “Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale” con una tesi sulla comunicazione politica e il ruolo dei social media, presso l’Università degli studi di Messina con la relatrice Prof,ssa Milena Meo. Gennaro Cortese, già dirigente Telecom e Presidente del coordinamento quadri Telecom per Calabria e Sicilia, oltre ad essere un giornalista pubblicista ricopre il ruolo di Presidente della sezione provinciale dell’Associazione Combattentistica Nazionale del Fante. E’ un rotariano ed ha ricoperto il ruolo di presidente nell’anno del centenario. Nel 2020 ha ricevuto il San Giorgio D’oro dalla città Metropolitana di Reggio Calabria. Da giovane è stato un atleta in varie discipline. Il suo viaggio nel mondo della conoscenza è nato quasi per caso, a seguito di una “sfida” con se stesso avendo voluto dimostrare che non è mai troppo tardi per realizzare le cose che si desiderano. Cortese non potendo intraprendere gli studi universitari dopo il diploma parte, come tanti giovani, alla volta di Milano, con la sua valigia di cartone verde (che ancora conserva) per lavorare in fabbrica e rimanervi fino alla chiamata per il servizio militare svolto come Ufficiale dell’Esercito.​

Apparentemente una corsa impari, ma che alla distanza Cortese riesce, con resilienza. a stravincere. Attraverso le 6 tesi cerca di offrire nel suo piccolo un contributo al miglioramento di tanti aspetti del vissuto sociale che richiedono maggiore attenzione dalla comunità civile e dalle istituzioni. Le sei lauree, tutte conseguite all’Università degli Studi di Messina, offrono uno spaccato multidisciplinare partendo da Scienze della Comunicazione con una tesi su “Comunicazione metropolitana: il caso ReggioTv – nascita”; a Teorie della comunicazione e dei linguaggi su “La radio e i giovani”. Indagine in un gruppo di giovani ascoltatori nell’area metropolitana dello Stretto”. Cortese affronta argomenti d’attualità con un elaborato dal titolo “Tanti pungoli per avere una buona sanità” a completamento del corso di laurea in Scienze Cognitive. Ma il desiderio di conoscenza lo conduce a trattare tematiche delicate come “Bullismo, un gioco pericoloso” in Scienze Pedagogiche; laurea in Filosofia contemporanea su “Sigmund Freud, la psicoanalisi”, dove Cortese analizza la sessualità nelle varie fasi della vita, dal complesso di Edipo alle conseguenze psichiche delle differenze anatomiche tra i sessi, bisessualità e deviazioni. L’ultima laurea tratta la comunicazione di massa, la comunicazione politica, i social media strategici nelle campagne elettorali e l’evoluzione della comunicazione politica. Un cammino entusiasmante, che gli consente di arricchire il suo bagaglio culturale. Dopo aver festeggiato la sua sesta laurea dedicata alla sesta nipote, Gennaro Cortese ha lo sguardo proiettato al futuro e, riguardo al futuro, ha già programmato l’impegno più importante, godersi i suoi amabili sei nipoti.