Green pass. A dipendenti Porto Gioia Tauro tamponi gratis da MCT

(DIRE) Reggio Calabria, 14 Ott. – Il terminalista MCT operante all’interno del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) si farà carico della campagna tamponi gratuiti a favore di quei dipendenti portuali che non sono in possesso di green pass. La decisione è stata presta nel corso del Comitato di igiene e sicurezza, convocato dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale die Mari Tirreno Meridionale e Ionio Andrea Agostinelli, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle sigle sindacali di settore Cgil – Cisl – Uil, il terminalista MCT, le aziende portuali e il medico dello Spisal. Nel contempo, il presidente dell’Autorità di sistema Andrea Agostinelli, nel dare la disponibilità logistica a sostegno dell’organizzazione della campagna, ha voluto conoscere il numero delle persone che, da una recente indagine effettuata dal Terminalista, hanno dichiarato di non essere vaccinate. Al momento sono risultate solo 12 persone, numero che potrebbe risultare superiore. A conclusione dell’incontro, Agostinelli si è rivolto ai rappresentanti sindacali, affinché “continuino a sensibilizzare i lavoratori circa l’opportunità di vaccinarsi o, comunque, di rispondere positivamente alla campagna tamponi. Credo – ha concluso – che, nel rispetto della normativa sanitaria vigente, la produttività del porto di Gioia Tauro, primo scalo di trasnhipment d’Italia, debba essere salvaguardata; nel caso contrario ne risentirebbe pesantemente l’economia regionale e non solo. Troverei paradossale che i lavoratori portuali di Gioia Tauro, che hanno garantito lavoro e impegno durante il periodo durissimo del lock-down, non salvaguardassero oggi la propria salute e quella dei propri compagni di lavoro”. (Com/Mav/Dire) 17:46 14-10-21