Lavoro. Eurostat: occupazione UE +0,7% in secondo trimestre 2021

Secondo ufficio statistico in Italia crescita di solo 0,5%

(DIRE) Bruxelles, 14 Ott. – In Italia tra il primo e il secondo trimestre del 2021 il tasso di occupazione delle persone con un’età compresa tra i 20 e i 64 anni è aumentato di circa 0,5 per cento, mentre in Unione Europea si è registrato un aumento dello 0,7 per cento, raggiungendo la quota del 72,8 per cento. Questi i dati sul mercato del lavoro riportati da Eurostat, l’ufficio statistico europeo. Tra gli stati membri dell’Ue, i cambiamenti nel tasso di occupazione variano; in Slovenia (+2,8 per cento), Grecia (+2,1 per cento), Belgio e Lussemburgo (entrambi +1,5 per cento) si registrano i maggiori aumenti, e in generale l’occupazione è aumentata in 25 Stati membri dell’Ue. A registrare una diminuzione sono invece Estonia (-1,4 punti percentuali) e Romania (-0,3 punti percentuali). (Pis/ Dire) 18:38 14-10-21