Maltempo. Vigili del Fuoco ancora al lavoro nel palermitano

(DIRE) Palermo, 14 Ott. – Otto squadre dei vigili del fuoco di Palermo ancora al lavoro a seguito della pioggia intensa che da ieri cade sul capoluogo siciliano. Cinquanta gli interventi svolti dal tardo pomeriggio di ieri per automobilisti in difficoltà, allagamenti, frane e smottamenti. Maggiori criticità nella zona di Mondello, dove i vigili del fuoco hanno operato per ore per liberare le strade dal fango e portare al sicuro alcune persone rimaste dentro le auto in panne o bloccate nelle proprie abitazioni. A Casteldaccia le intense piogge della notte hanno provocato il cedimento di una parte del manto stradale nella strada dei Valloni, dove si è creata una voragine. (Red/Dire) 10:55 14-10-21