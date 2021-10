Reggio Calabria. Sabato 23 Ottobre: Pink “sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno”

L’Associazione Fierce Woman APS, sempre attenta a tutte le tematiche che coinvolgono il mondo femminile, in collaborazione con l’Istituto Clinico De Blasi, istituto d’eccellenza del territorio reggino, riconosciuto a livello nazionale tra i più avanzati del settore, organizzano l’evento PINK per contribuire alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. Ottobre è il mese internazionale dedicato alla prevenzione oncologica, che quest’anno diventa ancora più importante, a causa della pandemia COVID-19. La diagnosi precoce resta l’arma fondamentale per combattere la malattia prima che si manifesti. Il cancro al seno è la neoplasia più comune nelle donne in tutto il mondo, colpisce una donna su nove nell’arco della vita. In Italia, solo nel 2019, sono state registrate circa 53.000 nuove diagnosi. Attualmente non ci sono conoscenze sufficienti sulle cause del tumore al seno. Oggi vengono colpite sempre di più le donne under 50 e la familiarità continua a essere un fattore di rischio decisivo. Quindi la diagnosi precoce e accurata della malattia rimane un’arma fondamentale. Quando il cancro al seno viene rilevato precocemente e sono disponibili trattamenti mirati, efficaci e tollerabili, ci sono buone probabilità che possa essere curato. Infatti, grazie ai continui progressi della ricerca e alla crescente attenzione e consapevolezza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, oggi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata, fino ad arrivare all’87%. L’evento PINK si svolgerà nel pomeriggio di sabato 23 Ottobre dalle ore 14.30 fino alle 21 circa. Sarà così strutturato:

 Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso l’istituto clinico verranno effettuate ecografie gratuite al seno per tutte quelle donne che si saranno precedentemente prenotate;

 successivamente, alle 19.00 presso un auditorium verrà organizzato un convegno informativo con medici specializzati che daranno informazione sul tumore al seno, sull’autopalpazione e risponderanno alle domande delle donne presenti;

 A seguire un piccolo rinfresco per tutte le ospiti.

Tutto l’evento sarà seguito da una televisione locale, sarà ampiamente pubblicizzato sui canali

social, sui giornali online e sulla carta stampata