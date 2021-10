Caltanissetta, 27enne arrestato dalla Polizia: in casa trovati 400 gr di hashish

Gli agenti della squadra mobile lo hanno sorpreso mentre cedeva droga ad un giovane

La Squadra Mobile ha tratto in arresto un ventisettenne di nazionalità tunisina per detenzione di 400 grammi di hashish. I poliziotti da giorni avevano ricevuto notizia che in uno stabile del centro storico di Caltanissetta vi fosse uno strano via vai di giovani. Grazie alla segnalazione di alcuni residenti, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito diversi appostamenti nei pressi dell’immobile. Ieri, nel corso di una delle attività di controllo, è stato notato un giovane mentre cedeva qualcosa a un ragazzo. L’immediato intervento dei poliziotti della sezione contrasto alla criminalità ha evitato che i due si dileguassero. La perquisizione a carico del ventisettenne ha avuto esito positivo permettendo di rivenire una dose di hashish. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione in uso allo spacciatore, gli agenti hanno sequestrato altri 400 grammi di hashish e un bilancino di precisione, utilizzato solitamente per suddividere in dosi la sostanza stupefacente, nascosti all’interno della cucina. Al termine della perquisizione il ventisettenne è stato condotto in Questura, dove è stato identificato dalla Polizia Scientifica. Da un controllo sulle impronte digitali è emerso che l’indagato è irregolare sul territorio nazionale. Su disposizione della Procura della Repubblica, il giovane, a oggi incensurato, è stato condotto agli arresti domiciliari e non appena terminerà il periodo di detenzione, potrà essere espulso dall’ufficio immigrazione della Questura di Caltanissetta.