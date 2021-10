Coronavirus, Australia: sì a viaggiatori internazionali completamente vaccinati

08:42 – A partire dal 1° Novembre 2021, Sydney aprirà i confini ai viaggiatori internazionali completamente vaccinati contro il Covid-19. L’Australia ha applicato delle severe restrizioni a partire da Marzo 2020 per contrastare la pandemia di Coronavirus, che includono la chiusura dei confini per i viaggiatori internazionali. Il Governo australiano ha avviato una vigorosa campagna vaccinale, infatti il 69,3% della popolazione è stato vaccinato con almeno una dose e il 53,2% ha ricevuto la vaccinazione completa. Le nuove aperture sono uno stimolo per l’economia ampiamente danneggiata dalla Pandemia e il Paese che ha vissuto nell’ultimo anno come “eremita”. I viaggiatori internazionali in partenza per Sydney dovranno dimostrare sia la prova di aver ricevuto la vaccinazione sia un test anti-Covid negativo. (cit. AL-JAZEERA)

SM