Covid. Rezza: Virus influenzale circolerà di più dello scorso inverno

(DIRE) Roma, 15 Ott. – “Rispetto al virus influenzale, lo scorso anno non ha mai raggiunto la soglia epidemica. In questi giorni invece sono stati identificati virus H3, che di norma sono quelli che danno più problemi. Andrà visto se le misure come le mascherine potranno proteggerci anche dal virus influenzale quest’anno, ma presumiamo che i virus stagionali circoleranno di più dell’inverno passato. Sicuramente è bene ricorrere al vaccino, soprattutto per le persone a rischio complicanze, per le quali è possibile anche co-somministrare il vaccino Covid-19 e quello influenzale”. A dirlo è Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, intervenendo alla conferenza della cabina di regia sul monitoraggio dell’epidemia da Covid-19. (Org/ Dire) 17:16 15-10-21