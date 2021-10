DL fiscale: Confesercenti, bene su fisco e ammortizzatori, accolte richieste imprese

Finalmente vediamo accolte molte delle richieste che abbiamo fatto in questi mesi al governo, dalla rottamazione delle cartelle alla quarantena, fino alla proroga degli ammortizzatori sociali con causale Covid, assolutamente necessaria per tutti quei settori – come il turismo organizzato – che ancora non hanno agganciato la ripresa.

Così Confesercenti commenta l’approvazione del Dl Fiscale da parte del Cdm.

In particolare, accogliamo con soddisfazione la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione-ter, la proroga di 150 giorni per le cartelle esattoriali di fine anno, l’equiparazione a malattia della quarantena dei lavoratori e il rifinanziamento della cassa integrazione COVID-19 per tredici settimane. Misure che erano state più volte sollecitate da noi e dai nostri associati, e che daranno un sostegno importante alle imprese in questa fase ancora delicata di ripartenza.