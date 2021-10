Firenze. Utilizzava l’auto come deposito della droga: arrestato dalla Polizia. La Squadra Mobile sequestra 2 kg di hashish

Nell’ambito dei servizi antidroga, disposti della Questura di Firenze, gli agenti del Commissariato “San Giovanni” hanno anche sorpreso un pusher di cocaina alla fermata dell’autobus di via Forlanini ed uno con oltre 80 grammi di hashish nella sua abitazione in via di Novoli

Tra Mercoledì e Giovedì la Polizia di Stato ha sequestrato a Firenze oltre 2 chili di droga, arrestato due persone e denunciato una terza.

*Mercoledì pomeriggio i “Falchi” della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino marocchino di 28 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Intorno alle 16.30 l’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti – impegnati in uno specifico servizio “antidroga” – mentre camminava in strada, all’angolo tra via Rinuccini e via Mercadante, con in mano un voluminoso sacchetto di carta. Arrivato in prossimità di una vettura parcheggiata, l’ha aperta con le chiavi e ha cominciato a sistemare il sacchetto nel portabagagli. I poliziotti sono intervenuti per un controllo durante il quale è emerso subito il contenuto della busta sospetta: 20 panetti da circa 100 grammi l’uno di hashish. Sotto il sedile anteriore del mezzo è stato inoltre trovato un ulteriore panetto di hashish, ovvero un’altra 60ina di grammi di sostanza. Oltre ai 2 chili di droga – che sul mercato illecito degli stupefacenti avrebbero potuto fruttare oltre 10.000 euro – la Polizia ha anche sequestrato l’automobile utilizzata come deposito per la droga.