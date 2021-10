Formello (Rm). Trovato in possesso con circa 20 kg di droga e 87mila € in contanti

Comando Provinciale di Roma – Formello (Rm) , 15/10/2021 11:47

I Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza un 29enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.L’uomo è stato notato aggirarsi con fare sospetto a bordo della sua auto in località Castel de Ceveri, ed è stato fermato per un controllo dai Carabinieri. Il suo eccessivo nervosismo ha portato i militari ad estendere gli accertamenti anche presso la sua abitazione dove sono stati rinvenuti quasi 3 kg di cocaina, oltre 16,5 kg di hashish suddivisi in più di 170 panetti, e oltre 200 g di marijuana. Rinvenuti e sequestrati anche, materiale per il confezionamento della droga, una macchina conta-banconote, 3 bilancini di precisione e oltre 87.000 euro in contanti, frutto probabilmente dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Roma Rebibbia.