Green pass. Comune Cosenza ha attivato controlli per i dipendenti

(DIRE) Reggio Calabria, 15 Ott. – Anche il Comune di Cosenza è partito con le verifiche sul possesso del Green pass per accedere ai propri uffici. Da oggi sono scattate le verifiche della certificazione verde negli uffici comunali, individuando formalmente anche i soggetti incaricati dell’accertamento e delle contestazioni. Sulla scorta delle disposizioni di legge e delle Linee guida governative attuate dal Comune con la propria direttiva del 13 ottobre, relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, viene istituito l’obbligo, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. L’obbligo viene introdotto per il personale che svolge l’attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, in comando, in utilizzo in forza di norme di legge o convenzioni, proveniente da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici. La disposizione vale anche per il personale che svolge, a qualsiasi altro titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (manutenzione, pulizia, ecc.) negli uffici del Comune di Cosenza. All’obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass sono tenuti anche i visitatori degli uffici comunali. Il controllo avviene manualmente attraverso l’utilizzo dell’applicazione “Verifica C 19”, nonché attraverso l’eventuale integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il badge. Il controllo avverrà prioritariamente al momento dell’accesso al luogo di lavoro. L’obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute. Il controllo di tale tipologia di soggetti sarà effettuato mediante lettura del QRcode in corso di predisposizione. L’unica categoria di soggetti esclusi dall’obbligo di esibire il certificato verde per accedere agli uffici del Comune di Cosenza è quella degli utenti, ovvero di coloro che si recano negli uffici comunali esclusivamente per l’erogazione del servizio che l’Amministrazione è tenuta a prestare. (Com/Mav/Dire) 11:41 15-10-21