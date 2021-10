Green pass. Lombardia, anche al Pirellone nessun disagio

(DIRE) Milano, 15 Ott. – L’obbligo del Green Pass non ha causato disagi al Pirellone, la sede del consiglio regionale lombardo. Stando a quanto apprende la ‘Dire’, non si sarebbero verificati problemi agli accessi. E’ da tenere in considerazione che il venerdì, rispetto agli altri giorni della settimana, è una giornata più tranquilla senza riunioni politiche o istituzionali: accedono, quindi, meno persone. Bisognerà vedere che cosa accadrà martedì, quando si riunirà il Consiglio regionale. Al Pirellone il Green Pass viene controllato ai tornelli di accesso. L’obbligo vale per tutti i dipendenti. In una circolare di qualche giorno fa la Regione ha comunicato di effettuare anche verifiche a campione e per questo motivo veniva consigliato a chi avesse fatto il tampone di prestare attenzione alla scadenza oraria del documento. (Iaz/ Dire) 16:27 15-10-21