Green pass. Manifestazione al porto di Gioia Tauro, trentina operai oltre il gate

(DIRE) Reggio Calabria, 15 Ott. – Sono circa una trentina i portuali che stanno manifestando da questa mattina al gate d’ingresso del Porto commerciale di Gioia Tauro (Reggio Calabria). “La situazione non si risolve così” hanno affermato gli operatori che si sono presentati insieme ai familiari e figli per evidenziare le possibili discriminazioni lavorative nei confronti di chi non è in possesso del Green pass. Secondo quanto appreso dalla Dire, all’interno della struttura portuale si è registrata una leggera flessione dell’attività lavorativa. Circa 1.200 le unità, fra operai e addetti, che lavorano nello scalo. E proprio per venire incontro alle esigenze sanitarie Mct, principale terminalista operante al porto di Gioia Tauro, nei giorni scorsi si è fatto carico di una campagna tamponi gratuiti a favore di quei portuali che non sono in possesso di green pass.

Al momento risultato in 12. La decisione è stata presa d’intesa con l’Autorità di sistema dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, sindacati, aziende portuali e il medico dello Spisal. (Mav/Dire) 12:04 15-10-21