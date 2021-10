Messina. Furto in negozio pieno centro: arrestato 22enne

Comando Provinciale di Messina – Messina , 15/10/2021 14:13

I Carabinieri della Stazione Messina Arcivescovado ieri pomeriggio hanno arrestato un 22enne messinese, con precedenti di polizia, responsabile del furto di merce da un negozio di ottica, situato in Via Nino Bixio, nel pieno centro del capoluogo peloritano. I militari sono stati allertati dalle richieste di aiuto di una commessa la quale, poco dopo l’accaduto, si è precipitata alla limitrofa caserma dei Carabinieri, denunciando con fare concitato il furto subito. In particolare la donna raccontava che un giovane si era fugacemente impossessato di un paio di occhiali esposti su uno scaffale del suo negozio e che qualche istante dopo, essendo stato notato dalla denunciante, era fuggito repentinamente verso Viale San Martino, danneggiando parzialmente la vetrina. I Carabinieri si sono dunque lanciati all’inseguimento dell’autore del reato nella direzione indicata dalla commessa, rintracciando e bloccando un giovane che, scappato a piedi lungo l’arteria cittadina, aveva lanciato un paio di occhiali, ovvero la refurtiva, sotto un’automobile parcheggiata nei paraggi. A seguito del riconoscimento degli occhiali rinvenuti dai militari operanti da parte del proprietario del negozio di ottica, il giovane ladro è stato ristretto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.