Ancora un altro giorno di lavoro, per il Vigili del Fuoco al Mottarone, il sesto per la precisione. Gli Elmetti Rossi hanno il delicato compito di costruire una struttura in acciaio per stabilizzare la cabina della funivia dove si è consumata la tragedia che è costata la vita a 14 persone, tra queste anche un bambino, il 23 Maggio scorso.

