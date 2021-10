CIO: preoccupati per piani FIFA Mondiali ogni 2 anni

(DIRE) Roma, 16 Ott. – Il Comitato Esecutivo del CIO “prende atto” dei piani della FIFA di modificare il programma delle competizioni calcistiche e di organizzare i Mondiali ogni due anni, esprimendo “preoccupazione”. In una nota ufficiale il massimo organismo sportivo internazionale spiega che sono diversi i motivi delle riserve espresse: – impatto su altri sport – “La maggiore frequenza dei Mondiali creerebbe un conflitto con altri grandi manifestazioni sportive a livello globale, ad esempio ciclismo, tennis, golf, nuoto e Formula 1, ostacolando la crescita e lo sviluppo di discipline diverse dal calcio”. – parità di genere – “L’aumento degli eventi maschili in calendario creerebbe sfide per l’ulteriore promozione del calcio femminile”. – Benessere dei giocatori – Il raddoppio della frequenza dei Mondiali creerebbe una ulteriore enorme pressione sulla salute fisica e mentale dei giocatori”. Per questo il CIO “condivide le preoccupazioni e sostiene gli appelli delle Federazioni sportive internazionali e degli organizzatori di grandi eventi per una consultazione più ampia, anche con i rappresentanti degli atleti, che ovviamente non ha avuto luogo”. (Res/ Dire) 21:09 16-10-21