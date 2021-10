Genova. Cerca di nascondere la droga sotto i sedili della volante. Arrestato

I poliziotti del Commissariato Prè, ieri pomeriggio, hanno arrestato un senegalese di 25 anni, pluripregiudicato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L’uomo è stato notato da una pattuglia impegnata nel controllo del centro storico, mentre camminava in via Prè. Alla vista delle divise si è mostrato molto nervoso ed ha cercato di allontanarsi a spasso spedito per eludere il controllo. Immediatamente fermato, si è mostrato molto collaborativo ma sprovvisto di documenti che ne attestavano il regolare soggiorno in Italia pertanto è stato fatto accomodare sull’auto di servizio per il successivo accompagnamento in Questura. Durante il tragitto i poliziotti, dallo specchietto retrovisore, lo hanno notato mentre faceva un movimento anomalo abbassandosi verso il pavimento della vettura. Una volta arrivati in Questura gli agenti del Commissariato lo hanno fatto scendere e hanno controllato l’auto trovando sotto i sedili posteriori un sacchetto. All’interno 6 involucri contenenti a loro volta 67 pezzi di cocaina in cellophane per un peso complessivo di circa 50 grammi. Nelle tasche del senegalese è stata poi rinvenuta la somma di 100 euro in banconote di vario taglio e un “Iphone 12 Pro” che, durante tutto il controllo, ha continuato a ricevere messaggi e chiamate vocali da presunti acquirenti. Questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Genova/articolo/846616aa2f509535897739209