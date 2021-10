Green pass. A Palermo manifestazione FISI contro certificazione

(DIRE) Palermo, 16 Ott. – Sono oltre duecento i partecipanti alla manifestazione contro il Green pass organizzata a Palermo dal sindacato Fisi (Federazione italiana sindacati Inter categoria lo). In piazza Verdi, davanti al teatro Massimo, anche bandiere del movimento Siciliani liberi e di Italexit. Alla manifestazione, denominata ‘No al Green pass – Diritto al lavoro’, è presente anche il docente associato di Economia dell’Università di Palermo, Gandolfo Dominici, che alcune settimane fa era finito al centro delle polemiche per un tweet di risposta al segretario del Pd, Enrico Letta, in cui aveva associato provocatoriamente il Green pass ai campi di concentramento nazisti. I manifestanti sono guardati a vista da polizia e carabinieri pizzati ai bordi della piazza. “Siamo qui per difendere la Costituzione e i lavoratori, mentre Cgil, Cisl e Uil protestano perché hanno rotto le vetrine nella sede del sindacato”, ha affermato dal palco Massimo Misuraca, leader palermitano della Fisi. In piazza anche striscioni degli ‘Studenti contro il Green pass’, mentre l’intervento di Misuraca è stato interrotto un paio di volte da applausi e dal coro “No Green pass”. (Sac/ Dire) 18:24 16-10-21