Green pass. Renzi: Strumento per tornare alla libertà

(DIRE) Roma, 16 Ott. – “Si è chiuso il presunto venerdì nero senza particolari disagi. Ripetiamolo insieme, una volta di più: il vaccino salva la vita. Il Green Pass è lo strumento per tornare alla libertà”. Cosi’ Matteo Renzi nella enews. “Grazie all’azione del nuovo commissario – aggiunge – siamo tra i Paesi con la percentuale di vaccinati più alta al mondo. Inutile perdersi dietro le polemiche, questa è la strada per uscire dal tunnel del Covid. La scienza ci sta tirando fuori dal tunnel del virus, il populismo non vincerà”. (Rai/ Dire) 15:31 16-10-21