La Spezia: esagitato in strada, ferisce Poliziotto e danneggia la Volante e gli interni della Questura: arrestato

Verso le ore 17.00 di ieri veniva richiesto l’intervento di una volante in via Domenico Chiodo in quanto un passeggero su autobus di linea si rifiutava di indossare la mascherina e di mettere la museruola al proprio cane di razza rottweiler. Sul posto, mentre gli agenti procedevano al controllo documentale del passeggero in questione, un altro soggetto, che si trovava in compagnia del predetto, cercava di eludere i controlli di polizia, ma veniva fermato mentre tentava di allontanarsi in direzione di viale Amendola. Il giovane, un 25enne residente fuori regione, nel corso del controllo iniziava a dare in escandescenza, rifiutando di fornire le proprie generalità, oltraggiando gli agenti e tentando più volte di colpirli. Fatto salire a bordo della volante iniziava a prendere a calci la portiera dell’autovettura di servizio, danneggiandola e riuscendo a sfondare il finestrino posteriore.

Condotto con non poche difficoltà in Questura, proseguiva nel suo comportamento ostile scagliandosi contro un agente di polizia, colpendolo con un calcio, e danneggiando la porta dell’ascensore. Dopo un apparente momento di tranquillità, lo stesso iniziava improvvisamente a prendere a calci la porta dell’ufficio dove era stato accompagnato per la trattazione di polizia giudiziaria, rendendola di fatto inutilizzabile. Visto il perdurare del particolare stato di alterazione, veniva richiesto l’intervento di personale medico che, dopo averlo trasportato presso il locale pronto soccorso e refertato per agitazione psicomotoria, lo dimetteva mettendolo nuovamente a disposizione degli operatori di polizia che lo associavano presso le camere di sicurezza in stato di arresto per resistenza, violenza, minaccia, lesioni ed oltraggio a P.U. e danneggiamento aggravato. Allo stesso veniva inoltre elevato verbale per illecito amministrativo ai sensi dell’art.688 C.P. (ubriachezza).

Nell’odierna mattinata, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia della Spezia. Immediata l’emissione da parte del Questore della Spezia della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti del 25enne, risultato avere a suo carico numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’odierno provvedimento, che dispone il divieto di ritorno in tutti i comuni della provincia della Spezia per un periodo di anni 3, gli è stato notificato nell’odierna mattinata da personale della Divisione Polizia Anticrimine. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/LaSpezia/articolo/2445616979dfbf03d835597638