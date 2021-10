L’AIA ha lanciato la campagna #DiventArbitro: vivi il calcio da protagonista

Fischio d’inizio per la campagna #DiventArbitro: vivi il calcio da Protagonista, lanciata dall’Associazione Italiana Arbitri.

Di là della passione per l’arbitraggio e del richiamo ai valori dello sport, la campagna è un progetto innovativo per quanto riguarda il reclutamento arbitrale e vuole rappresentare un segnale forte, da parte dell’AIA, per la ripartenza dopo l’emergenza pandemica.

L’obiettivo di #DiventArbitro è attrarre nuove leve, soprattutto tra i giovani: infatti, i corsi sono aperti a ragazze e ragazzi dai 14 anni in su, fino ai 40 anni di età. Proprio per intercettare i linguaggi digitali più diffusi tra i teenager, si legge nel sito dell’AIA, il progetto si svilupperà “attraverso i principali social network (Facebook, Instagram e YouTube) con la pubblicazione di video che mostrano l’attività degli arbitri: dagli allenamenti alle lezioni tecniche in aula, fino alla direzione delle partite”.

La partecipazione ai corsi sarà gratuita e possibile in tutte le 207 Sezioni AIA diffuse sul territorio nazionale.

Per le informazioni su #DiventArbitro e per finalizzare le iscrizioni, è online un form di contatto nella pagina dedicata del sito AIA.

