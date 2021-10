Roma. MIA 2021: 7 edizione, grande successo

“Lanciata la Carta di Comportamento Etico per il settore audiovisivo”

(DIRE) Roma, 16 Ott. – “2000 accreditati di cui 100% in presenza e solo 46 digital. Sono questi i numeri dei partecipanti alla settima edizione del Mia, Mercato internazionale dell’audiovisivo, che ha visto la partecipazione di 56 paesi, di cui 450 produttori, 800 buyers di prodotto finito e di progetti, più di 600 top player solo a Roma. Ed è stata proprio la capitale od ospitare l’edizione 2021 con 59 conferenze, 150 proiezioni di mercato, di cui 80 anteprime. 150 progetti e work in progress, di cui il 70% italiani, 40.000 incontri B2B. Oltre 300 uscite stampa in quattro giorni- racconta nella nota l’ufficio stampa- 800.000 visualizzazioni dei canali social 96.000 pagine visitate sui siti del Mia, 8000 green pass controllati per un evento sostenibile, certificato ISO 201121: nel 2021 il Mia ha contribuito alla riforestazione delle aree montane del nord-est italiano. Al Mia- conclude l’ufficio stampa- è stata lanciata quest’anno la carta di comportamento etico per il settore audiovisivo, per sostenere l’inclusività e la diversità e per prevenire la violenza di genere, il body shaming e la discriminazione nel comparto cineaudiovisivo”. (Com/Anb/ Dire) 18:36 16-10-21