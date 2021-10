Claudia Conte riceve il Premio Guerriero della Fede dall’Ordine dei Cavalieri Templari

L’Ordine Civile e Militare dei Cavalieri Templari ha conferito il Premio Guerriero della Fede a Claudia Conte, giovane imprenditrice nel campo della responsabilità sociale e dello sviluppo sostenibile, oltre che attrice e scrittrice. La Conte, con i suoi gesti, le sue parole e gli eventi che sostiene incarna perfettamente lo spirito della loro attuale missione, una missione che grida forte:

– «Mai più guerra». «La comunità internazionale agisca sulla base del dialogo».

«L’umanità ha bisogno di veri gesti di pace».

Durante la cerimonia che si è svolta presso la Chiesa di S. Maria della Concezione del Convento dell’Ordine dei Frati Francescani Cappuccini, la Conte è stata tenuta a battesimo da Nino Aloi, Gran Maestro dell’Ordine Templare della Pietà del Pellicano alla presenza del Vescovo Ordinario, Sua Ecc.za Mons. Salvatore Micalef.

I cavalieri hanno ricordato come la Conte abbia fortemente voluto premiare a Venezia, durante il Premio Women in Cinema Award, da lei ideato e condotto, le donne afgane, per la forza, il coraggio e lo spirito con il quale combattono per avere una pace duratura.

La Conte nel ringraziare i presenti ha dichiarato: “ Questo tipo di riconoscimento riempie la mia anima di gioia, poiché intraprendo ogni attività con il cuore colmo di speranza per un domani migliore, dove la pace non sia un’utopia ma una realtà tangibile. Mi auguro che le parole di Amore e Pace che il Santo Padre professa ogni giorno arrivino al cuore di ogni essere umano, perché solo così sarà possibile avere una comunità degna di godere dell’amore infinito di Dio.”