Elezioni Comunali: 65 comuni al voto in per i ballottaggi

Si vota oggi dalle ore 07.00 in ben 65 Comuni italiani, da Nord a Sud, per eleggere Sindaco e Giunta. Tra gli enti locali ai ballottaggi spiccano 10 capoluoghi di provincia tra i quali tre grandi città: Roma (dove sono in lizza per la poltrona di primo cittadino Enrico Michetti e Roberto Gualtieri), Torino (Paolo Da Milano contro Stefano Lo Russo) e Trieste (Roberto Dipiazza e Francesco Russo) ma si vota anche in centri di medie dimensioni: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Per questi ballottaggi, si potrebbero recare alle urne, i cui seggi rimarranno aperti sino alle ore 23.00 di domani Lunedì 18 Ottobre, quasi 5 milioni di elettori. La speranza è sconfiggere l’astensionismo degli elettori, che da qualche tempo caratterizza la vita politica italiana.