Italia. Vaccino, somministrate oltre 570 mila terze dosi

L’Italia è uno degli stati più avanti nella somministrazione del vaccino anti-covid, il Belpaese ha immunizzato con una dose l’85% degli abitanti over 12 e con il ciclo completo l’81,14%. Ad oggi sono state inoltre somministrate circa 570.330 terze dosi, dati aggiornati dal Ministero alle 06.00 de mattino di oggi Domenica 17 Ottobre. Il 7,53% della popolazione ha quindi ricevuto un’ulteriore somministrazione del siero in quanto ritenuta fragile o molto esposta a cause del lavoro svolto. Il totale delle dosi di vaccino inoculate in Italia è di 87.479.306 e cioè l’87% di quelle che sono state consegnate nei vari centri.

